- Conectat in parmanența la pulsul celor mai importante evenimente europene dedicate cinematografiei, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF aduce in premiera pe marile ecrane din Romania...

- Adi Bobo și-a facut apariția in sezonul șapte iUmor și a inceput sa faca un super numar de stand up comedy despre viața, relații, mers la sala și alte nebunii cu care ne confruntam toți!

- Ajuns la cea de-a noua ediție, Festivalul Internațional de Film Experimental București BIEFF iși renegociaza spațiul in calendarul evenimentelor culturale autohtone, continuand sa exploreze și sa promoveze experimentele inovatoare, printr-o ampla selecție de filme prezentate in premiera in Romania.…

- Vladimir Putin a implinit 67 de ani pe data de 7 octombrie. La cateva zile de la aniversarea președintelui rus, Kremlinul a postat imagini inedite cu acesta de ziua lui. Vladimir Putin a lasat deoparte tot și a mers in Siberia, ca sa se bucure de o gura de aer proaspat, a notat CNN. Drumeția lui Vladimir…

- Procuratura Anticorupție a cerut în instanța mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în strainatate din luna iunie, când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari,…

- ​Platforma de transport interurban în sistem de carpooling BlaBlaCar, folosita și în România, a anunțat, miercuri, ca va cumpara o firma de rezervari online de bilete de autobuz, lider în Rusia și Ucraina. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Un raport al serviciilor secrete americane arata ca explozia nucleara produsa recent in Rusia nu s-a datorat unei lansari eșuate a unei rachete, așa cum se credea pana acum, ci incercarii de recuperare a unui proiectil eșuat.

- Declarațiile președinților Klaus Iohannis și Donald Trump, de la inceputul intalnirii de la Casa Alba, au durat peste 30 de minute, timp in care liderul american a vorbit despre relația cu Rusia, China și UE, dar a facut referire și la corupția din Romania.Oportunitațile de imagini, care de…