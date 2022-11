Stiri pe aceeasi tema

- Avem multe decese la un numar mic de accidente. „La noi e mai mult un Vest salbatic”. Libertatea a vorbit cu patru avocați. Trei din Spania, Germania, Marea Britanie, unde traiesc și muncesc mulți romani, și un avocat din Romania. Tema: cum pot victimele sa fie despagubite in cazul nefericit al unui…

- Compania Ford se pregateste pentru tranziția catre un viitor electric si a anuntat ca va intrerupe producția de S-MAX și Galaxy in Valencia, Spania, in aprilie 2023. Si productia pentru Ford Fiesta va fi oprita la fabrica din Koln, Germania, pana la sfarșitul lunii iunie 2023. „Cu o istorie bogata in…

- Ford Fiesta dispare, la final de Iunie 2023. Modelul, produs in Germania, la Koln, a ajuns la final de cariera, dupa șapte generații. Și modelele Ford S-MAX și Ford Galaxy vor inceta sa mai existe. Acestea sunt fabricate in Valencia, Spania. Prin aceste decizii Ford se pregatește pentru restructurarea…

- Prima reprezentativa masculina de handbal a Romaniei, pregatita de spaniolul Xavi Pascual, a inceput cu stangul campania pentru preliminariile Euro 2024. Tricolorii au fost invinși joi seara, in deplasare, de reprezentativa Austriei, scor 36-32 (18-11), in primul meci din grupa 4. Pana in minutul 10,…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Incepe starea de alerta in Portugalia, pe fondul celui de-al treilea val de caldura. Guvernul a restricționat accesul in paduri și a interzis folosirea utilajelor pentru a evita producerea de scantei. Un incendiu de vegetație din regiunea Valencia a scapa

- Procent diferit pentru reducerea utilizarii pesticidilor la nivel național in cadrul Uniunii Europene. Conform informațiilor facute publice de catre publicația Politico și citate de AngroIntel.ro, pana in 2030, Romania are de pus in practica o reducere mult mai mica a cantitaților de pesticide in raport…

- Republica Moldova a exportat o cantitate record de cireșe comparativ cu anii precedenți. Astfel, in lunile iunie-iulie peste 14 mii de tone au ajuns pe piețile de desfacere, a anuntat ieri, 9 august, Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), transmite Realitatea.md . „USAID susține producatorii…