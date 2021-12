Stiri pe aceeasi tema

- Social – democrații nu vor vota investirea cabinetului Nicolae Ciuca, invocand in acest sens cel puțin cinci motive principale. „PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor!”, a transmis duminica dimineața Marcel…

- Social – democrații nu s-au decis inca daca vor sprijini sau nu guvernul minoritar PNL – UDMR, sub conducerea lui Nicolae Ciuca, prim –ministru desemnat. Intrebat daca PSD este dispus sa voteze un guvern minoritar, fara intrarea la guvernare, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a spus ca situația este…

- Kremlinul face presiuni pentru aprobarea rapida a controversatei conducte Nord Stream 2 catre Germania pentru a spori livrarile de gaze, potrivit Bloomberg. Președintele rus Vladimir Putin vrea sa puna presiuni pe Uniunea Europeana (UE) pentru a rescrie unele dintre regulile pieței sale de gaze dupa…

- Social democrații au decis, luni în ședința Consiliului Național ca vor merge la Cotroceni cu propunerea susținerii unui guvern de specialiști care sa gestioneze perioada de criza pâna în primavara. PSD vrea ca în martie 2022 sa se organizeze alegeri anticipate.Decizia de…

- Ciolacu a precizat ca așteapta invitația la consultari din partea șefului statului și ca spera ca Iohannis sa renunțe la a mai susține guvernul Cițu și coaliția de dreapta. ”Cei de al USR-PLUS au fost parte la aceasta guvernare. Nu sunt adeptul isteriilor politice. In acest moment, constituțional, totul…

- Scena politica clocotește, actualul Guvern sta cu bagajele la ușa, mai ales ca nici CCR nu a fost de partea lui Cițu. PSD are ambiție mare sa-l dea jos pe Cițu prin propria moțiune, dar nici așa nu e de ajuns, Marcel Ciolacu vrea anticipate, indiferent daca moțiunea de marți va trece de Parlament. PSD…

- Social-democrații au anunțat care este strategia lor in ceea ce privește moțiunea de cenzura. In opinia lor, indiferent de decizia magistraților Curții Constituționale a Romaniei (CCR), Guvernul Cițu va pica. „Maine (marți dimineața, n.r.) avem decizia CCR. Indiferent care e, daca nu e conflict, intra…

- "Ma aflu de ieri la Paris, impreuna cu europarlamentarii Renew Europe, grup pe care il conduc in Parlamentul European, pentru a ne stabili prioritațile in noua sesiune parlamentara. Suntem gazduiți de colegii francezi din grup și, la invitația președintelui Emmanuel Macron, am participat la o intalnire…