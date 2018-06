Stiri pe aceeasi tema

- In editia anterioara rememoram "traseul sentimentalldquo; pe care l a parcurs proiectul "Incredibila memorie a teatrului constanteanldquo;, insistand pe... startul care a declansat evenimentul ce va avea loc marti, 12 iunie. Eveniment dedicat lansarii digitale a sapte lucrari avand ca subiect memoria…

- Simona Halep, favorita principala de la Roland Garros, forteaza calificarea in optimile turneului francez, intalnind-o pe Andrea Petkovic (Germania, 107 WTA), in direct la Eurosport 1 si LIVE BLOG pe www.prosport.ro (ora 16:00). Irina Begu (40 WTA) are o misiunea foarte grea, jucand impotriva Carolinei…

- O ancheta privata pentru gasirea aeronavei pierdute Malaysia Airlines MH370 a luat sfarșit, compania americana Ocean Infinity nereușind sa iși indeplineasca obiectivul. Guvernul malaeziana anunțat ca nu are planuri pentru demararea unor noi cautari.

- Romania a ramas pe locul 32 in topul FIFA. Clasamentul este dominat de Germania. Selectionata Romaniei se mentine pe locul 32 in clasamentul mondial dat publicitatii de Federatia internationala de fotbal (FIFA), dominat in continuare de campioana lumii, Germania. Reprezentativa statului Chile, pe care…

- O expoziție inedita, de lucrari din zona contemporana a artei, va fi inaugurata, marți, 15 mai, de la ora 12.00, in Mansarda Facultații de Arte și Design din cadrul Universitații de Vest Timișoara. Este vorba despre #Offline (Hashtagoffline), un proiect al studenților de anul I, de la masterul Istoria…

- Ne-ai ajutat și in aceasta saptamana sa ordonam piesele in VIRGIN RADIO HOT 40 și pentu a doua saptamana consecutiv INNA este pe primul loc cu piesa “Nirvana”. Pana sambata urmatore, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro. Piesa “Nirvana” a fost lansata in 2017 și…

- „Soții Arnolfini” este cel mai cunoscut tablou al pictorului flamand Jan van Eyck (1390-1441) și cea mai importanta creație a sa, aflata acum la National Gallery din Londra. Pictorul il infațișeaza pe un anume Giovanni Arnolfini, se pare, cu prilejul casatoriei sale. Giovanni era un bogat negustor italian…

- Doina Pauleanu, directorul Muzeului de Arta Constanta, implineste astazi 70 de ani. Absolventa a Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" Bucuresti astazi Universitatea de Arta Bucuresti , sectia Istoria si teoria artei, promotia 1971, Doina Pauleanu este cunoscuta drept un profesionist in…