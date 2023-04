Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea combustibililor sintetici (cunoscuți și sub denumirea de eCombustibili) nu este eficienta din punct de vedere economic și ecologic in prezent. Exista multe motive care se pronunța impotriva lor pe termen scurt și mediu, arata Institutul Fraunhofer (din Germania; este cea mai importanta organizație…

- Prognoza sezoniera se concentreaza pe sistemele de presiune pe scara larga și pe poziționarea fluxurilor de aer. In emisfera nordica, acest sezon de vara viitor va fi o perioada de tranziție intre La Nina și El Nino, dand altor factori mai multa importanța pana cand schimbarea este completa.”Ne place…

- Liderul chinez Xi Jinping a sosit la Casa Alba a Rusiei din Moscova și a avut o intrevedere cu premierul Mihail Mișuștin, inainte de alte discuții la Kremlin, transmite CNN. Liderul chinez și președintele rus Vladimir Putin au discutat luni timp de patru ore și jumatate și se așteapta ca marți sa mai…

- Liderul de la Kremlin a crezut intr-un blietzkrig intins pe cel mult o saptamana, dar a provocat cel mai sangeros razboi din Europa de la cel de-a Doua Conflagrație Mondiala (1939-1945) incoace.

- Turnul Eiffel din Paris a fost luminat in culorile albastru si galben, iar la Londra, oameni purtand pe umeri drapelul ucrainean au luat parte la o ceremonie comemorativa, in contextul in care lumea marcheaza un an de razboi intre Rusia si Ucraina. La 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie terestra,…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține marți tradiționalul sau discurs privind starea Rusiei. Potrivit purtatorului sau de cuvant, discursul din acest an, care survine cu trei zile inainte de implinirea unui an de la declanșarea invaziei ruse in Ucraina, se va axa pe razboi.

- Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste sa desfasoare ''exercitii de amploare ale fortelor nucleare strategice'' cu scop de ''santaj'' in ajunul vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Polonia, relateaza EFE, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Serviciile secrete ucrainene au avertizat ca Rusia se pregateste sa desfasoare „exercitii de amploare ale fortelor nucleare strategice'' cu scop de „santaj'' in ajunul vizitei presedintelui american, Joe Biden, in Polonia, relateaza EFE.