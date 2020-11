Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a emis vineri ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru orasul Bragadiru, cu satul apartinator Bragadiru, respectiv ordinul de carantinare zonala, timp de 14 zile, pentru comuna Chiajna, cu satele apartinatoare Chiajna, Dudu…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru…

- In urma analizei de risc, in baza Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența emisa la propunerea Direcției de Sanatate Publica a județului Ilfov, ținand cont de evaluarea epidemiologica avizata de catre Institutul Național de Sananatate Publica, șeful Departamentului pentru Situații…

- Incidenta la nivelul municipiului Constanta a ajuns astazi, 20 noiembrie, pe municipiu 9,35, iar pe judet 6,13. Raed Arafat, de la conducerea Departamentului pentru Situatii de Urgenta a semnat ordinul privind intrarea in carantina a municipiului Constanta din data de 20 noiembrie 2020, ora 20.00.Potrivit…

- Carantina in municipiul Sibiu si 3 localitati din judet de luni pt 14 zile Foto: Arhiva/ MApN. Municipiul Sibiu, satul Selimbar, Cartierul Arhitectilor si orasele Cisnadie si Talmaciu intra de luni în carantina timp de doua saptamâni. Decizia a fost anuntata astazi de seful…

- Municipiul Baia Mare intra in carantina zonala, pentru o perioada de 14 zile, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures, Dan Buca. Conform aceleiasi surse, CJSU a primit Ordinul sefului Departamentului pentru Situatii de…

- Potrivit Comunicatului de presa Nr. 296 din 07.11.2020, al Prefecturii Constanta, Orasul Ovidiu intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile.aIncepand din aceasta seara, de la ora 20:00, orasul Ovidiu intra in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Capitala a depașit duminica, 18 octombrie, indicele de 3 la mia de locuitori, pentru incidența cumulata in ultimele 14 zile, a cazurilor de COVID 19, iar ieri, incidența a crescut la 3,19/1.000 de locuitori . Județul Ilfov a ajuns ieri, la o incidența de 1,25 la mia de locuitori, 8 localitați au depașit…