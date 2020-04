Aeroportul Schiphol din Amsterdam arata apocaliptic, in vreme de pandemie, spune un pasager, care a ajuns in aerogara și toate birourile erau inchise. In urma cu un an, Aeroportul Schiphol a avut peste 71 de milioane de pasageri, noteaza Mediafax.

Inainte de criza, mii de oameni plecau zilnic de pe Aeroportul Schiphol peste tot in lume. Acum insa, aeroportul arata apocaliptic, spune un pasager.

„Cand am ajuns la aeroport parea ca este inchis. Nu era nimeni acolo, nu vedeai nici macar angajatii aeroportului. Toate birourile de check in erau inchise. M-am speriat, am crezut ca zborul…