Stiri pe aceeasi tema

- Recent, in martie, Three Arrows Capital a gestionat active de aproximativ 10 miliarde de dolari, ceea ce il face unul dintre cele mai importante fonduri de criptomonede din lume, conform CNBC, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 88,42 miliarde lei, la finalul lunii aprilie 2022, in crestere cu 9% fata de nivelul inregistrat la 30 aprilie 2021, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 2,9%, a indicat marti Banca Mondiala, in raportul "Perspective Economice Globale" (Global Economic Prospects), anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Actiunile Tesla au scazut vineri cu 8,5%, iar capitalizarea companiei s-a redus cu 65 de miliarde de dolari, in urma informatiei ca CEO-ul Elon Musk intentioneaza sa inghete angajarile si sa reduca cu 10% numarul locurilor de munca la producatorul sau de vehicule electrice si energie regenerabila.…

- Cifra de afaceri a transportatorilor locali de marfuri a scazut marginal in 2020, cu 0,7% fața de 2019, insa a ramas cu 36% peste nivelul din 2016, pana la aproape 66 miliarde de lei, arata o analiza Keysfin, care anticipeaza pentru acest an un nivel record de 75 de miliarde de lei, scrie Mediafax.…

- Intre 11 si 14 mai 2022 au loc la ROMEXPO doua expozitii tehnice de referinta pentru industria romaneasca: METAL SHOW & TIB, expozitia pentru prelucrarea metalelor, tehnologiilor si echipamentelor industriale, si PACK SHOW, expozitie de packaging. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Marti, 10 mai, BNR are o noua sedinta de politica monetara, unde piata se asteapta la o crestere a dobanzii de referinta de la 3% direct la 4%, si nu la 3,5%, avand in vedere ca pasul de crestere de pana acum al Bancii Nationale era de 0,5%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,4 miliarde de lei, la 31 martie 2022, in crestere cu 10% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…