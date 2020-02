Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru judecatori a CSM discuta joi cererile de pensionare depuse de 19 judecatori, printre care se afla si Cristina Tarcea, fosta sefa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Totodata, sunt dezbatute si cererile de pensionare depuse de intreaga conducere a Curtii de Apel Timisoara: Erica Nistor…

- Curtea de Apel Timișoara instituie o noua forma de protest, prin suspendarea activitatii de judecata timp de 30 de minute in fiecare zi, imediat dupa solutionarea cererilor de amanare fara discutie. Magistrații protesteaza impotriva taierii pensiilor de serviciu. Masura de suspendare a activitații de…

- Doru Sebastian Munteanu, cel care a decapitat un barbat cu drujba la Sanandrei, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Este decizia Curții de Apel Timișoara și este definitiva. Curtea de Apel Timișoara a dat o sentința definitiva in cazul criminalului care a decapitat un om cu drujba la Sanandrei,…

- Adunarea Generala a Curtii de Apel Timisoara, intrunita astazi, a decis ca proiectul legislativ de abrogare a pensiilor de serviciu cuvenite... The post De maine, judecatorii din Timișoara vor intrerupe activitatea in instanțe appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria orașului Sibiu a lansat, joi, o licitație in valoare de 28 de milioane de euro (134 milioane de lei), fara TVA, pentru a doua etapa a modernizarii Stadionului Municipal. Licitația a fost anunțata pe platforma SICAP, scrie Mediafax.Contractul de execuție are o durata estimata de 24…

- Curtea de Conturi a Romaniei și Banca Mondiala au incheiat in aceasta saptamana un Acord de Servicii de Consultanța Rambursabile pentru o durata de 34 de luni, informeaza un comunicat al Curții de Conturi, conform Mediafax.Contractul a fost semnat de președintele Curții de Conturi Mihai Busuioc…

- BLOCARE ROȚI. Blocarea rotilor de catre firmele care au contract cu supermarketuri constituie o practica ilegala, considera reprezentantii Primariei Timisoara, scrie Adevarul. BLOCARE ROȚI. Comisia de Circulatie a municipiului Timisoara s-a intrunit de urgenta, pentru a analiza faptul ca unele centre…

- O mamica din judetul Constanta a fost lasata fara indemnizatia de crestere a copilului dupa ce autoritatile locale din orasul de care apartinea au trecut o gresit pe lista datornicilor. Femeia a dat in judecata primaria de care apartine si a castigat in instanta, de la primarie, contravaloarea indemnizatiei…