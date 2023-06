Unul dintre cele mai frumoase orașe din România, desemnat și cel mai ieftin Cu siguranța nu v-ați așteptat… Sibiul, orașul care ne impresioneaza cu frumusețea sa, a devenit cea mai ieftina reședința de județ din Romania, in anul 2023. Statisticile prezentate de numbeo.com, platforma care analizeaza nivelul de trai din marile orașe ale lumii, raportat la costul vieții din New York, au desemnat anul acesta, Sibiul drept cel mai ieftin oraș al Romaniei din punctul de vedere al costului vieții. Cercetatorii au transmis ca o familie cu patru membri are nevoie de aproximativ 7.953 de lei pe luna ca sa traiasca decent in Sibiu, iar pentru o persoana suma este suficienta suma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

