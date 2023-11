Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre suspecți in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost prinși, anunța Poliția Romana. Ei au fost localizați in Marea Britanie, mai precis in Scoția și Irlanda de Nord. In urma cooperarii internaționale, in baza informațiilor oferite de Poliția Romana, pe numele lor au…

- Cei trei suspecți in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost dați in urmarire de autoritați, conform site-ului Poliției Romane. Cei trei au primit duminica mandate de arestare preventiva, de la Tribunalul Sibiu, pentru omor calificat și talharie. Cosmin Costinel Zuleam este…

- Scandalos in cazul asasinatului de la Sibiu: cand o sa fie judecata cerearea de de arestare preventiva?Cererea procurorilor sibeni, de emitere de mandate de arestare in lipsa pentru cei trei barbați suspectați de uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner, se va judeca abia pe 22 noiembrie. Potrivit…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a propus pentru arestare preventiva in lipsa trei suspecți in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. Ședința de judecata urmeaza sa aiba loc in cursul zilei de sambata.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. ”S-a formulat propunere de arestare preventiva in lipsa cu privire la cei trei barbati acuzati de omor calificat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian Kreiner. ”S-a formulat propunere de arestare preventiva in lipsa cu privire la cei trei barbati acuzati de omor calificat…

- Procurorii din Sibiu au fomulat propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri Adrian KreinerProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu au formulat, vineri seara, propunere de arestare preventiva in lipsa a celor trei suspecti in cazul…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.