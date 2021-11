Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Alexandru a anunțat ca demisioneaza din grupul parlamentar PNL. Este al 17-lea liberal care ia aceasta decizie. Ce decizie a luat Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii, a anunțat ca demisioneaza din grupul parlamentar PNL și devine parlamentar…

- Deputatul PNL Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii in Cabinetul Orban si-a anuntat, miercuri, demisia din grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor, ea aratand ca a facut acest gest pentru a trage un semnal de alarma fata de situatia in care se afla, in acest moment, Partidul National LIberal,…

- Violeta Alexandru a anunțat, in aceasta dimineața, ca s-a retras din grupul parlamentar al PNL. Ea s-a alaturat celor 15 senatori și deputați care s-au dezafiliat de la grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.

- Oros este unul dintre apropiatii lui Ludovic Orban iar gestul sau vine dupa plecarea lui Orban din grup, la inceputul saptamanii. „Cred cu convingere ca singura solutie realista si decenta pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din tara, este refacerea coalitiei si un guvern condus…

- Senatorul Ovidiu Florean a demisionat din grupul parlamentar PNL in semn de solidaritate fața de Orban. Ioan Turc, liderul PNL BN, a declarat ca el ramane in partid și la bine și la greu. Ludovic Orban a anunțat ieri, in Planul Parlamentului, ca demisioneaza din grupul parlamentar PNL. In semn de solidaritate,…

- Ludovic Orban iși va anunța demisia din grupul parlamentar al PNL. „Am cerut cuvantul pentru a informa plenul ca, incepand de astazi, m-am dezafiliat, m-am retras din grupul Partidului Național Liberal, și imi voi continua activitatea ca parlamentar neafiliat.Motivul principal al deciziei mele este…

- Ludovic Orban și-a anunțat, marți dimineața, in plenul Parlamentului demisia din grupul parlamentar al PNL. El a precizat ca nu demisioneaza inca și din partid și ca gestul lui este "o mica forma de protest": "Nu pot fi partaș la acest mod de a face politica".

- Ludovic Orban a anuntat, in aceasta seara, ca demisioneaza saptamana viitoare din grupul parlamentar al PNL, informeaza Realitatea.net. "Decizia de a l propune pe Nicolae Ciuca premier nu a fost a PNL, ci a lui Iohannis. PNL nu mai exista, este prelungirea fara vointa a lui Klaus Iohannis.Romania e…