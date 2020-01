Stiri pe aceeasi tema

- Carles Perez (21 de ani) a lasat Spania pentru Italia. Atacantul crescut in "La Masia" a devenit, oficial, noul jucator al gruparii AS Roma, anunța MEDIAFAX.Fotbalistul, nascut in localitatea iberica Granollers, a ajuns la formația din Serie A, sub forma de imprumut pana la finalul sezonului,…

- GENOA - AS ROMA 1-3 // Portarul Mattia Perrin, 27 de ani, preferatul antrenorului Davide Nicola, a luat nota 4,5 in Gazzetta dello Sport, fiind cel mai slab de pe teren. „Schimbarile antrenorului ar fi doborat si un elefant”, acuza cotidianul roz. Ionut Radu (22 de ani) a privit de pe margine al treilea…

- Universitatea Craiova s-a deplasat ieri in Antalya pentru pregatirea de iarna. In lotul lui Corneliu Papura nu s-au regasit jucatorii Kamer Qaka, Carlos Fortes, Alexandru Ionita, Renato Kelic si Goran Zakaric. Oficialii Stiintei incearca sa le rezilieze contractele sau sa scape cel putin de costurile…

- Echipa Spal a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Torino, in etapa a XVII-a din Serie A, potrivit NEWS.ro.Strefezza '42 si Petagna '81 au marcat golurile oaspetilor, iar Rincon '4 a deschis scorul pentru Torino, care a evoluat in inferioritate numerica din minutul…

- Cagliari, revelatia campionatului de fotbal al Italiei, a smuls in ultimul minut al timpului regulamentar un egal pe terenul lui Sassuolo, scor 2-2, dupa ce a fost condusa cu 2-0, meciul disputandu-se duminica in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Italiei. Fara Vlad Chiriches, care…

- O romanca a fost ucisa cu brutalitate in Italia de un criminal in serie, iar la trei ani de la fapta abominabila, barbatul a fost adus in fața jusțtiției. Criminalul se numeste Carmine Ferrante, iar...

- Lazio, adversara lui CFR Cluj din Europa League a reușit al cincilea succes la rand in Serie A, 2-1 cu Sassuolo, cu golurile lui Immobile și Caicedo. Defensiva are insa slabiciuni. Lazio rezista pe podium in Serie A, avand traseu contrastant fața de Europa League. Adversara lui CFR Cluj a legat la Reggio…

- Trupa glam rock Motley Crue se reuneste pentru o serie de concerte in America, dupa cinci ani de la turneul de adio, potrivit news.ro.In 2015, Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx si Tommy Lee au anuntat, intr-o conferinta de presa, ca se retrag din activitate si un semnat un act de „incetare…