Stiri pe aceeasi tema

- Wang, care era intr-o calatori de afaceri, a suferit o cazatura dupa care nu si-a mai putut reveni, potrivit declaratiilor companiei. Wang a murit marti dimineata dupa ce a cazut de pe o stanca de 15 metri in timp ce se aseza pentru a fi fotografiat, potrivit unui ofiter de politie din Avignon. Moartea…

- Accident rutier grav in India. Cel putin 44 de oameni au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut intr-o prapastie care avea o adancime de peste 200 de metri.Mai multi pasageri au fost raniti in urma tragediei.

- Alerta maxima. Teroristii au lovit din nou, sunt morti si raniti. Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 15 au fost raniti in urma unui atac cu bomba comis, joi, in Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al serviciilor de securitate irakiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Accident teribil in Parcul Romanescu din Craiova. Un baietel de 10 ani a cazut, duminica, de la opt metri inalțime, dupa ce i s-a rupt tiroliana. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) .Copilul a suferit leziuni si a fost internat de urgența la Spitalul Judetean din…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața in urma unui atac sinucigaș ce a vizat sediul comisiei electorale libiene de la Tripoli, conform unui purtator de cuvant al autoritaților, a anunțat Reuters. Atacatorul s-a aruncat in aer chiar in incinta cladirii, iar alte persoane au incendiat…

- Șapte persoane au murit in cursul nopții de miercuri dupa ce au cazut cu un microbuz de pe un pod de pe raul Bistrița din localitatea nemțeana Viișoara. Din primele informații, alte doua persoane sunt in continuare cautate de catre pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Neamț.