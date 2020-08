Unul dintre cei mai periculosi violatori din Europa a fost arestat la Suceava. Este acuzat ca a agresat sexual o fetita de 13 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul insolventelor din sectorul constructiilor din Europa va creste cu minimum 14% si cel mult 24%, in 2020, cu Spania si Franta in top, in timp ce in Romania dezvoltarea segmentului rezidential ar putea continua si dupa acest an prin inlocuirea programului "Prima Casa" cu "Noua Casa", reiese dintr-o…

- Conform unei analize realizate de Reuters, pe baza datelor oferite de guverne, Europa, America de Nord si America de Sud au inregistrat cate 25% din numarul total de cazuri. Asiei ii revin 11 procente, iar din Orientul Mijlociu provin 9% din cazuri, scrie Mediafax . Statele Unite se apropie de 2,6 milioane…

- Populatia Uniunii Europene imbatraneste si este de asteptat sa scada drastic dupa 2030. De asemenea, in 2070, vechiul continent va avea doar 4% din populația globului. Romania, se afla in grupul statelor UE cu scadere constanta a populației in urmatorii 50 de anim se arata intr-un raport al Comisiei…

- In cadrul unui studiu bazat pe metoda modelarii referitor la impactul masurilor de izolare in 11 state, cercetatori de la Imperial College London au spus ca restrictiile draconice impuse, mare parte, in luna martie, au avut un ”efect substantial” si au contribuit la scaderea ratei de reproducere a infectiei…

- Conform Daily Star , oficialul OMS a declarat ca in acest context alarmant este „timpul pentru pregatire, nu pentru sarbatoare” Dr. Hans Kluge a subliniat ca ratele de deces și infecție au scazut in mai multe țari, inclusiv in Marea Britanie, dar el este ingrijorat de perspectiva unui al doilea val…

- Potrivit unui ultim bilanț stabilit de agenția France-Presse, intocmit pe baza surselor oficiale, duminica, pandemia Covid-19 a ucis 280.011 de oameni in intreaga lume, de la apariția sa in China, in luna decembrie 2019. Statele Unite, care au inregistrat primul deces legat de coronavirus la inceputul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au confiscat, in urma unei actiuni desfașurate pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate, țigari in valoare de 17.430 lei, iar un autoturism de teren a fost indisponibilizat la sediul…