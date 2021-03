Unul dintre cei mai mari producatori de echipamente pentru telecomunicatii va concedia pana la 10.000 de angajati in urmatorii doi ani Producatorul de echipamente pentru telecomunicatii Nokia vrea ca in urmatorii doi ani sa concedieze intre 5.000 si 10.000 dintre cei 90.000 de angajati, pentru a reduce costurile si a investi mai mult in capacitati de cercetare, transmit DPA si Reuters.



Grupul finlandez, unul dintre primii trei mari producatori mondiali de echipamente de telefonie mobila, alaturi de Huawei si Ericsson, a anuntat intr-un comunicat ca se asteapta la costuri de restructurare de aproximativ 600 - 700 de milioane de euro pana in 2023.



Economiile realizate in urma reducerii de personal vor sprijini… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

