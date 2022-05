Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a desemnat-o pe Madalina Turza, consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și coordonator strategic al asistenței umanitare a refugiaților, sa reprezinte Guvernul Romaniei la intalnirea de astazi cu doamna Dr. Jill Biden, prima doamna a Statelor Unite ale Americii.

- Dupa ce Adrian Nița a ajuns prefect – unul asumat politic, așa cum este și normal – era de așteptat ca și funcția de secretar general sa fie asumata de un om apropiat de Ionel Arsene. Chiar daca a durat mai mult decat ne așteptam, in Monitorul Oficial al Romaniei din 4 mai au aparut deciziile primului…

- Remus Borza, la baza avocat specializat in insolvența, a devenit consilierul onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deși a trecut dintr-o barca politica in alta și a fost condamnat intr-un dosar al DNA, in ultimii ani Borza i-a consiliat pe toți predecesorii lui Ciuca la Palatul Victoria: Viorica Dancila,…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu (PNL), un apropiat al lui Florin Cițu, și-a anunțat demisia din funcție intr-o conferința susținuta miercuri la sediul ministerului. Decizia acestuia vine dupa ce Florin Cițu a demisionat de la șefia PNL. Vilceanu a fost „mana dreapta” a…

- Dan Vilceanu și-a dat demisia din funcția de ministru din Guvernul Ciuca. Dupa demisia lui Florin Cițu de la șefia PNL, Dan Vilceanu a anunțat ca va pleca din funcția de conducere de la minister. Decizia vine dupa ce Vilceanu a demisionat și din funcția de secretar general al PNL.“In urma cu aproximativ…

- La inceputul lunii octombrie 2021, Florin Cițu spunea adio fotoliului de premier, dupa o moțiune de cenzura ce a generat un vot record impotriva unui prim-ministru. La 25 noiembrie, Romania il instala pe urmașul lui Cițu la Palatul Victoria, pe Nicolae Ciuca, generalul retras ca sa slujeasca țara…

- Visul rectorului Universitații de Vest Timișoara de a ajunge la Palatul Victoria a devenit realitate. Chiar daca nu e ministru, el a devenit consilier onorific al premierului Ciuca. Marilen Pirtea a primit, marți, titlul de consilier onorific al premierului Nicolae Ciuca. Deputatul liberal de Timiș…

- Istoricul ieșean, prim-vicepreședinte al filialei locale a PNL, a demisionat din funcția de secretar de stat din Ministerul Culturii. Acesta și-a motiva decizia invocand „motive personale” pentru a parasi funcția pe care o ocupa de 2 ani. „Am inaintat demisia din funcția de secretar de stat. Raman un…