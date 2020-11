Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Danuț Lupu, 53 de ani, fost jucator la Dinamo și la Rapid, a dezvaluit ca a trecut peste perioada critica, dupa ce s-a infectat cu Covid-19 și a fost intubat mai multe zile la secția ATI de la Spitalul Colentina din București, informeaza Gazeta Sporturilor.”Am driblat, fir-ar mama…

- Ioan Jauca, preotul care pana anul acesta slujea in Prundu Bargaului s-a stins, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Un alt preot de pe Valea Bargaului este in stare grava, la Spitalul Județean de Urgența Bistrița, dupa ce a fost infectat cu același virus. Primarul Doru Crișan a anunțat, pe pagina sa…

- Arhiepiscopul Tomisului s-a aflat in fruntea unui sobor de preoți care au oficiat o slujba religioasa pentru „alungarea” COVID-19, noaptea, pe strazile comunei Cogealac, scrie Replica de Constanța. Mai multi locuitori s-au alaturat soborului de preoți, in total s-au adunat peste 20 de oameni, scriu…

- Afaceristul sucevean Gheorghe Filipciuc a murit noaptea trecuta la Spitalul Județean Suceava dupa ce a dezvoltat o forma grava de coronavirus. Gheorghe Filipciuc a mers la spital in a doua jumatate a lunii octombrie, fiind internat in secția Boli Infecțioase. La finele lunii octombrie starea…

- Au fost raportate noi bilanturi record de infectari in multe tari, iar incidenta la 14 zile la suta de mii de locuitori pe Batranul Continent a crescut de la 13 la mijlocul lunii iulie la aproape 250 saptamana trecuta, potrivit datelor Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor. Multe…

- Silviu Huțanu, un cunoscut artist ieșean, lupta pentru viața lui in secția de Terapie Intensiva. Tanarul este in stare grava, iar medicii au anunțat familia și prietenii ca are nevoie urgenta de tratament cu plasma hiperimuna. Sute de prieteni ai artistului și-au rugat apropiații vindecați de COVID-19…

- O noua importanta fața bisericeasca a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Este vorba despre IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, care a ținut și sa transmita un mesaj pentru cei care iși fac griji.

- Bebe Stanutiu, in varsta de 46 de ani, fusese diagnosticat cu COVID-19 si era internat la Institutul "Matei Balș". In ultimele zile, stare sa de sanatate s-a inrautatit din cauza virusului si a fost mutat la Terapie Intensiva, unde din pacate a murit. "Anunțam cu regret trecerea in neființa…