- Dario Bonetti, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei pierduta de echipa sa, 0-2, acasa cu FC Argeș. Toate detaliile despre Dinamo - FC Argeș, AICI! Bonetti a invocat numeroasele greșeli din apararea sa și considera ca Dinamo are nevoie de mai mulți jucatori cu experiența in lot. „Tot timpul…

- Sport Fotbal feminin duminica/ CSM Alexandria – Politehnica Timișoara august 27, 2021 13:07 Duminica, 29 august, la ora 11:00, CSM Alexandria joaca impotriva Politehnicii Timișoara pe stadionul CSS, in zona PECO. Meciul face parte din Etapa I, Liga I de Fotbal Feminin. Ultimul meci al…

- REȘIȚA – Dupa ce, in prima faza, formația reșițeana a transferat șapte jucatori, acum la echipa antrenata de Dan Alexa au mai venit inca trei fotbaliști! „CSM Reșița ureaza bun venit in Valea Domanului urmatorilor jucatori: Calin Cristea – mijlocaș central in varsta de 33 de ani, revenit in Valea Domanului…

- Ripensia UVT anunța cooptarea a doi noi tehnicieni in cadrul Academiei roș-galbene. Iulian Prodana (nascut in 1974, foto) este noul manager sportiv al Academiei Ripensia. Prodana este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni banațeni, la nivel juvenil. A lucrat, pe rand, la Ripensia 2002, Politehnica…

- Harrison Devenish-Meares este noul jucator al Politehnicii Timișoara. Goalkeeper-ul australian a semnat pe doi ani cu clubul alb-violet... The post Portarul australian Harrison Devenish-Meares a semnat cu ASU Politehnica Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Mijlocasii Alexandru Munteanu si Dorin Codrea si-au incheiat la data de 30 iunie raporturile contractuale cu Politehnica Timisoara. Alexandru Munteanu (33 ani) s-a alaturat Politehnicii in urma cu aproape un an si jumatate, in februarie 2019. Mijlocasul dreapta originar din Medias a inregistrat 28 de…

- Trei jucatori se afla la egalitate in plutonul fruntaș, la finalul Rundei a V-a a Superbet Chess Classic Romania 2021, care s-a incheiat miercuri seara: Wesley So, Alexander Grischuk și Shakhriyar Mamedyarov. Jucatorul azer a intrat ieri in topul clasamentului, dupa ce l-a invins pe jucatorul roman…

- Anul acesta se implinesc o suta de ani de la aparitia echipei de fotbal Politehnica Timisoara. Suporterii alb-violeti din Druckeria, impreuna cu Muzeul Banatului, vor marca Centenarul (si) printr-o expozitie speciala care va cuprinde imagini si obiecte din istoria clubului. Expozitia cu numele de „Politehnica…