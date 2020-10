Stiri pe aceeasi tema

- De la celebra fraza conform careia oricine va avea parte de 15 minute de celebritate (in viitor), pana la tablouri iconice cu Marilyn Monroe si Elvis Presley sau filme precum „The Velvet Underground“, Andy Warhol si-a pus amprenta asupra culturii pop. Viata sa personala a fost la fel de exuberanta precum…

- O cantareața din Suceava a murit la numai 23 de ani, in urma unui grav accident rutier. Șoferul, un tanar de 19 ani a adormit la volan, iar autoturismul a ieșit de pe carosabil. A murit o cunoscuta cantareața de muzica populara Mașina in care se afla cantareața de muzica populara, Daniela Cușnir, a…

- DJ Erik Morillo, cel care se afla in spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia in Miami Beach, transmite AFP. Poliția a raspuns, ieri dimineața, unui apel de...

- Tragedie de la prima ora a dimineții, in Hunedoara. Un tanar de 30 de ani a provocat un grav accident de circulație, dupa ce a adormit la volan. Barbatul conducea o dubița, in momentul in care a adormit și a intrat intr-un TIR de pe sensul opus. Ce au descoperit pompierii Un accident grav a […] The…

- Celebrul jurnalist Mihnea Petru Parvu a murit. Mihnea Petru-Parvu avea 51 de ani și era considerat unul din cei mai buni autori de reportaje și anchete din presa. Tragedie in presa romaneasca. A murit un celebru ziarist Este doliu in presa din Romania. Ziaristul Mihnea Petru Parvu a decedat la varsta…

- Celebrul actor Șerban Celea a murit joi, la varsta de 68 de ani. Actorul a avut o cariera bogata cu peste 20 de producții de filme americane, interpretand roluri de succes alaturi de actori de la Hollywood. A murit un cunoscut actor roman! Tragedie in teatru și cinematografie Lumea teatrului și cinematorgafiei…

- Ministrul a murit la 53 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Tragedie fara margini. Ministrul a fost ucis de covid-19 Ministrul bosniac insarcinat cu problemele veteranilor, Salko Bukvarevic a murit miercuri, la varsta de 53 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Bukvarevic…

- Tragedie cumplita pe Transfagarașan, in apropierea cabanei Capra, unde trei tineri care circulau cu o mașina inmatriculata in județul Suceava s-au rasturnat mai bine de 50 de metri. Mașina s-a transformat intr-o adevarata cutie de conserve presata, iar urmarile pentru cei trei tineri din mașina ...