Unul dintre cei mai de succes coregrafi ai dansului modern a murit

- Paul Taylor, unul dintre creatorii dansului modern, a murit miercuri la New York la varsta de 88 de ani, a confirmat joi intr-un comunicat purtatoarea de cuvant a companiei sale, Paul Taylor Dance Company, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant Lisa Labrado nu a precizat cauza mortii artistului…

- O știm din multe seriale de succes, derulate intre anii 1990 – 2000. ”Kelly Kapowski” și ”Valerie Malone” au fost rolurile care au pus-o pe harta celor mai cautate și de succes actrițe din toate timpurile. In prezent, actrița are 44 de ani și e la fel de frumoasa precum era pe cand iși facea debutul…

- Un muncitor a murit, marți seara, strivit de o presa de balotat, in municipiul Dej. Accidentul de munca s-a petrecut in incinta uneo societați comerciale din oraș. Medicii au incercat sa-l resusciteze pe barbatul de 40 de ani, insa fara succes. Accidentul de munca s-a petrecut in jurul orei 19.00, pe…

- Autorul american de comic books Steve Ditko, care a participat alaturi de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man, a murit la New York la 90 de ani, potrivit surse ale politiei citate de mass-media locale.

- Scriitoarea Catalina Florina Florescu este stablita de 20 de ani in SUA, unde preda literatura si cursuri de cinematografie la Pace University, New York. Acolo, le face cunostinta studentilor si cu scriitori romani si, cand are timp, scrie piese de teatru, in care si-a gasit refugiu la final de liceu,…

- Un copil de 7 ani a murit ieri seara dupa ce a mers la scaldat pe plaja Modern din Constanta. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca minorul a mers la.plaja cu verisoarele, de 14 de ani, respectiv 15 ani.Din primele verificari, se pare ca minorii erau fara parinti, iar politistii incearca sa afle…

- Clipe dramatice pe plaja Modern. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța (SJA) încearca în aceste momente sa salveze viața unui copil de aproximativ 7 ani, care s-a înecat în mare. UPDATE. Din pacate, medicii au fost nevoiți sa declare decesul copilului.…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au spus ca peste 25 de persoane au fost infectate din 16 mai pana acum cu bacteria E. Coli. Doua dintre victime sunt din Minnesota, iar celelalte trei din Arkansas, California și New York.