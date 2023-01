Unul dintre cei mai cunoscuți ziariști români, reacții adverse puternice după VACCINUL anti-COVID "M-am vaccinat de trei ori și toți medicii au confirmat, am facut extrem de multe examene medicale și toata lumea a confirmat ca am aceasta boala autoimuna și toata lumea este de acord ca este din vaccin. Eu n-am avut COVID. (...) La un moment dat toți mușchii mei au fost blocați la maini și la picioare, nu mai puteam umbla, nu ma mai puteam mișca 6.02 și a durat o vreme pana cand am facut toate analizele și s-a stabilit care este cauza. Din pacate, acum iau cortizon, cortizonul e foarte periculos," a declarat Sorin Roșca Stanescu, in direct la Realitatea Plus. Un document oficial al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

