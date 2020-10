Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN Alegerile americane din 3 noiembrie 2020 pot deveni cele mai importante din ultima suta de ani, de la primul razboi mondial incoace. Cel putin asa crede celebrul geopolitican rus Aleksandr Dughin, cum vom vedea mai jos. Ruptura dintre cele…

- Noua competiție, numita de englezi ”European Premier League”, ar fi o concurenta puternica pentru Liga Campionilor. FIFA și banca JP Morgan sunt in spate. Vor sa o lanseze in 2022 numai cu echipe din Anglia, Italia, Spania, Germania și Franța. ...

- In luna septembrie 2020, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +3.1% fata de septembrie 2019, atingandu-se un nivel de 933.987 unitati, fiind prima luna din 2020 in care a fost inregistrata o crestere a inmatricularilor de autoturisme noi. In perioada ianuarie-septembrie…

- Ziua și recordul in criza de COVID-19. Franța a raportat aproape 19.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai multe pana acum, iar președintele Macron se gandește deja la noi restricții. Și Cehia a depașit, astazi, bariera de 5.

- Zece start-up-uri din Estonia, Franta, Olanda, Romania si Rusia au fost selectate sa participe in programul complex de opt saptamani al #BeAI, unul dintre primele pre-acceleratoare din Europa dedicate in totalitate Inteligentei Artificiale (AI), au anuntat organizatorii, intr-un comunicat transmis,…

- Bayern Munchen, care a cucerit Supercupa Europei joi seara, dupa 2-1 cu Sevilla, in urma prelungirilor, la Budapesta, a reusit a 23-a sa victorie consecutiva in toate competitiile, un nou record european absolut pentru un club dintr-un campionat continental de top, transmite AFP. ''Niciun club…

- Costurile semnificativ mai scazute in Romania pentru tratarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic provenite din spațiul european, constituie un ”stimulent economic” important pentru expedierile ilegale de deșeuri spre Romania. Deși deșeurile traverseaza spațiul Schengen,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca relaxarea masurilor de combatere a virusului, alaturi de persoanele care au „lasat garda jos” sunt printre motivele cresterii de cazuri de coronavirus in Europa. Germania a raportat 1.707 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, cel mai mare…