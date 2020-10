Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sportarad.ro, tehnicianul a fost internat acum o saptamana, dar situația lui s-a inrautațit, astfel ca a fost mutat in secția de ATI. Situația care a dus la mutarea lui Florin Burgar la ATI. Tehnicianul e in stare gravaBurgar, care mai are și diabet, dar și encefalita, avea probleme…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost diagnosticat cu coronavirus. Parlamentarul a anunțat ca are Covid-19 printr-o postare pe Facebook. Simona Bucura Oprescu ca este internata la Spitalul din Mioveni, starea sa de sanatate fiind stabila „Dragii mei, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv…

- Primul soț al Adinei Alberts, bancherul olandez George Alberts, a murit la varsta de 66 de ani, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Barbatul era internat la Institutul „Matei Balș” din București și se afla in coma de zece zile. La scurt timp dupa aflarea veștii ingrozitoare, Adina Alberts, fosta…

- Adina Alberts a explicat ca nu a murit de coronavirus, desi fusese infectat cu aceasta boala, ci ca a murit din cauza sistemului de sanatate romanesc. Olandezul a stat in coma timp de 10 zile, dar era internat in spital de trei saptamani. Locuia in Romania de 25 de ani si a fost casatorit…

- „Astazi (miercuri-n.r.) a plecat prea devreme dintre noi, rapus de virusul SARS-CoV-2, un om extaordinar si un colaborator apropiat al Institutiei Prefectului Judetul Timis, Parintele Radu Cosmin Bogdan, preotul militar al Garnizoanei Timisoara", a transmis Prefectura judetului Timis pe pagina de Facebook.…

- Un polițist de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Moldova Noua, al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, a murit marți, 16.09.a.c., la o zi dupa ce a fost depistat cu Covid-19. Acesta este al treilea caz de deces in randul polițiștilor infectați cu virusul…

- "Preotul si stalpul familiei noastre, eroul, sotul, tatal, bunicul, fiul, si prietenul dumneavoastra, Ionel Turturica, se odihneste. Dumnezeu, in bunatatea Sa, a decis sa il cheme astazi la odihna, pana cand Domnul Iisus Cristos va reveni pe norii cerului", a anunțat familia sa pe Facebook. Citeste…

- Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la varsta de 55 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fratele dirijorului, Ciprian Marinescu, a anuntat, pe pagina de Facebook, decesul acestuia. ”Din pacate, dupa o lupta de trei saptamani cu virusul COVID-19, iubitul meu frate ne-a parasit astazi,…