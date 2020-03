Stiri pe aceeasi tema

- Chef Michel Roux, cunoscut in special pentru ca a infiintat impreuna cu fratele sau restaurantul cu stele Michelin Le Gavroche la Londra, a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat joi familia sa, scrie AFP.

- Prof.univ.dr. Grigore Constantinescu, muzicolog si colaborator al postului Radio Romania Muzical, a murit la varsta de 82 de ani, potrivit radio-muzical.ro.Nascut pe 5 decembrie 1938 la Bucuresti, Grigore Constantinescu a studiat la Conservatorul din orasul natal, iar in anul 1976 a devenit…

- O romanca in varsta de 36 de ani a murit subit intr-un spital din Marea Britanie, la doar cateva ore dupa ce a nascut. Familia tinerei acuza medicii ca nu i-ar fi administrat substanțe pentru coagularea sangelui din cauza unei confuzii.

- Familia pacientei care a murit la Spitalul Floreasca precizeaza ca medicii nu au explicat ce s-a intamplat in sala de operații și cat de grava a fost situația, anumite detalii fiind aflate din presa. Femeia mai fusese operata, iar dupa prima intervenție se simțea mai bine și era „bucuroasa”, potrivit…

- Melanie Panayiotou, care era hairstilist, a fost gasita in apartamentul ei din Londra de Yioda, o alta sora a sa si a lui George Michael. Familia a confirmat intr-un comunicat decesul survenit de Craciun si a facut apel la respectarea intimitatii si a precizat ca nu vor fi facute comentarii suplimentare.…

- Melanie Panayiotou, una dintre cele doua surori ale cantaretului George Michael, a murit miercuri la Londra la varsta de 55 de ani, la exact trei ani dupa decesul celebrului artist britanic de origine greaca, decedat in ziua de Craciun din 2016 la varsta de 53 de ani, informeaza AFP. "Putem sa va confirmam…

- Muzicianul britanic Kenny Lynch, care a mers in turneu cu The Beatles si a compus pentru grupul Small Faces, a murit la varsta de 81 de ani, informeaza BBC potrivit news.roPotrivit familiei, Lynch a murit in primele ore ale zile de miercuri. Kenny Lynch a avut doua piese care au ajuns…