Stiri pe aceeasi tema

- Flor Bressers, de 35 de ani, de cetațenie belgian, și-a capatat sinistra porecla de taietor de degete pentru ca l-ar fi pedepsit in acest mod pe un alt traficant de droguri, potrivit The Guardian. Mai era poreclit si "Universitarul" pentru ca ar fi avut studii superioare de criminologie.In țara natala,…

- „Taietorul de degete”, unul dintre cei mai temuti infractori din Europa, a fost arestat de politia elvetiana. Barbatul de 35 de ani a fost retinut initial „pentru falsificare in documente”, iar ulterior, autoritatile au descoperit ca infractorul avea un mandat international de arestare. De ce e preclit…

- Politia din Zurich a anuntat, joi ca a arestat un barbat de origine belgiana in varsta de 35 de ani, Flor Bressers, supranumit „Taietorul de degete”. Barbatul a fost retinut, initial, „pentru falsificare in documente”, iar ulterior, autoritatile au descoperit ca infractorul avea un mandat international…

- Belgianul Flor Bressers, 35 de ani, aflat pe lista Europol a celor mai cautați infractori din Europa, este acuzat de trafic de droguri, rapire și luare de ostatici. Barbatul a fost reținut miercuri, 16 februarie, la Zurich, Elveția, informeaza publicația Blick . Bressers era considerat dintre cei mai…

- Președintele Volodimir Zelenski a propus organizarea unei intalniri trilaterale cu omologii sai din SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, pe fondul tensiunilor de la granița de est a Ucrainei, a anunțat vineri seful administratiei prezidentiale ucrainene Andrii Iermak, relateaza AFP și Reuters,…

- S-a spus despre el ca este foarte bolnav, dupa ce a lipsit o perioada din atenția publica, zvonuri intarile apoi de faptul ca a slabit teribil intr-o perioada scurta de timp. Insa Kim pare ca se simte mai bine ca niciodata, in timp ce țara lui traverseaza o perioada foarte dificila.Deși a fost cel de-al…

- Vizat de ancheta este un centru de vaccinare anti-COVID din Viena, cel mai mare astfel de centru din Austria, unde se suspecteaza ca zeci de persoane au primit adeverințe de vaccinare fara sa le fie administrat serul impotriva coronavirusului, relateaza Euronews . ”Am aflat la inceputul lunii decembrie…

- Romanul Milut-Liviu Ciuches, in varsta de 28 de ani, este cautat pentru infractiuni, inclusiv violente si in grup, comise in Irlanda, conform Euronews. Pe lista figureaza 61 de barbati si o singura femeie. Cei urmariti sunt suspecti sau condamnati pentru fraude, trafic de droguri, jafuri si omoruri.…