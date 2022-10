Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele gigantului industrial ucrainean JSC Motor Sich, Viaceslav Bohuslaiev, a fost retinut de agenti ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in Zaporojie. El este acuzat de colaborare si complicitate cu statul agresor Rusia, relateaza agențiile Ukrinform si EFE.

- Statele Unite au cerut, vineri, in Consiliul de Securitate o ancheta a ONU cu privire la acuzatiile de utilizare de catre Rusia a dronelor iraniene in razboiul impotriva Ucrainei, informeaza dpa și Agerpres. „ONU trebuie sa investigheze orice incalcare a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Rusia a reluat atacurile asupra mai multor orașe din Ucraina, la o zi dupa ce a lansat 84 de rachete asupra țarii. In urma bombardamentelor repetate, SUA au anunțat ca vor oferi Ucrainei sisteme avansate de aparare antiaeriana. Tot marți, a avut loc o reuniune a liderilor G7, la care a participat și…

- Președintele rus, Vladimir Putin, anunțat, vineri, intr-un discurs susținut la Kremlin, anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Herson și Zapororjie. ”Stimați cetațeni ai Rusiei, cetațeni ai Republicilor Populare Donetsk și Lugansk, ai regiunilor Herson, Zaporojie, Duma de Stat și toata Federația…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…

- Rusia i-ar fi instruit pe angajatii centralei nucleare Zaporojie sa nu se prezinte vineri la lucru, au confirmat in exclusivitate serviciile secrete militare ucrainene pentru NBC News. Anuntul vine pe fondul acuzatiilor si speculatiilor din partea Rusiei si Ucrainei ca vineri este planificat un incident…

- Ofițerii de contrainformații din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei au distrus un tanc rusesc T-72 și au ucis 15 invadatori ruși intr-un atac cu drona in timp ce „ocupanții” se uitau la un film, relateaza Ukrainska Pravda, citata de Hotnews. Serviciul de securitate al Ucrainei spune ca a interceptat…