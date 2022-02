Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tanase e una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania. Joaca in seriale de televiziune, dar, mai ales, in piese de teatru. In ultima perioada, și cariera ei a fost afectata din cauza pandemiei, la fel și veniturile sale, a fost nevoita sa traiasca din economii. In varsta de 61 de ani, Carmen…

- ZERO cazuri de infectare cu Omicron pana in acest moment, in județul Alba. Alexandru Sinea: „Toate probele trimise pana acum au avut rezultat negativ” ZERO cazuri de infectare cu Omicron pana in acest moment, in județul Alba. Alexandru Sinea: „Toate probele trimise pana acum au avut rezultat negativ”…

- Un roman care a fost suspectat in mod greșit de uciderea lui Ashling Murphy a spus ca a crezut ca cineva ii face o farsa, cand poliția a sunat la el la ușa, la cateva ore dupa moartea tinerei profesoare, in Irlanda, scrie portalul de știri Extra . Vorbind pentru sursa citata, Radu Floricel, 40 de ani,…

- Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector responsabil cu activitatea didactica si asigurarea calitatii la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), devine primul si singurul specialist de la universitatile din Moldova care a fost ales vreodata membru in Biroul Executiv…

- Soțul Cristinei Rus, milionarul Dragoș Bilteanu, a fost surprins de paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, atunci cand credea ca nu-l vede nimeni. Ei bine, chiar și așa, stați sa vedeți ce aroganța de sute de mii de euro a facut in trafic și cum a fost filmat milionarul,…

- Brazii de Craciun devin un lux pentru mulți romani cu venituri medii. Dupa ce carnea de porc și cozonacul s-au scumpit in Romania și pensionarii abia iși mai pot permite aceste preparate tradiționale, acum, bradul de Craciun devine și el inaccesibil pentru mulți dintre ei. Efectele inflației se fac…

- Protestatarul Cristian Dide, care a procurat canabis din afara tarii, dar si din Romania si a trimis doua colete cu droguri la sediile DIICOT – Structura Centrala si Serviciul Teritorial Iasi. Marți seara, Dide a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Luni dimineata, procurorii DIICOT – Serviciul…

- Victor Ponta reacționeaza la decizia procurorilor DIICOT de a-l reține pe protestatarul Cristian Dide intr-un dosar de trafic de droguri. Fostul premier este de parere ca exista un ordin pentru incetarea protestelor in Romania. Ponta nu il uita nici pe un alt protestatar celebru, pe care il acuza…