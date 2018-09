Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica rapida a Chinei in ultimele decenii a dus la o creștere dramatica a numarului de oameni foarte bogați din Asia. S-a ajuns astfel ca averea celor mai bogate trei familii din Asia sa depașeasca 100 de miliarde de dolari, scrie CNN. In ultimii patru ani, numarul celor asiaticilor care…

- Omul de afaceri Dorin Mateiu, care in toamna anului trecut a vandut producatorii de mezeluri Elit și Vericom gigantului american Smithfield Foods, a inițiat un proiect imobiliar in vestul Capitalei, pregatind construcția unui complex rezidențial in spatele Cartierului Latin, scrie Profit.ro. Dorin Mateiu…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si CEO-ul companiei Facebook , este in acest moment al treilea cel mai bogat om din lume. Acesta l-a intrecut de curand pe Warren Buffet, care in trecut a ocupat primul loc in acest clasament, si este in urma altor doi oameni importanti din domeniul tehnologiei: Bill Gates,…

- Zuckerberg, care este depasit doar de fondatorul Amazon, Jeff Bezos si de co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, l-a intrecut vineri pe Buffett in clasamentul Bloomberg Billionaires Index. Este pentru prima oara cand primii trei cei mai bogati oameni ai planetei provin din domeniul tehnologiei. Averea…

- Intr-un top al celor mai bogati oameni de afaceri din lume, cofondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, se situeaza pe locul trei, surclasandu-l pe Warrent Buffett, CEO-ul Berkshire Hathaway. De altel, ocupantii primelor trei locuri provin din domeniul tehnologiei

- Marele patron chinez miliardar Wang Jian a murit la varsta de 57 de ani, marti, in urma unei caderi accidentale la Luberon, in sud-estul Frantei, unde facea turism, lasand in urma un important conglomerat prezent in turism, logistica si transport aerian, relateaza AFP.

- Mark Zuckerberg este mai bogat ca niciodata. Averea fondatorului Facebook, in varsta de 34 de ani, este pe cale sa o depaseasca pe cea a veteranului Warren Buffett. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, diferenta dintre cei doi miliardari scazuse la doar 29 de milioane de dolari saptamana…

- Ți-ai pus vreodata intrebarea cum arata unul dintre cele mai scumpe feluri de mancare din lume? Restaurantele Ainsworth din SUA au lansat in meniul de lux al localului un preparat banal, dar plin de „valoare”.