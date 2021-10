Artistul britanic David Hockney, in varsta de 84 de ani, unul dintre cei mai bine cotati pictori in viata din lume, expune la Paris cea mai recenta lucrare a lui, o oda adusa vietii si celor patru anotimpuri din Normandia. “Bucuria mea vine din felul in care privesc lumea”, a declarat pentru AFP artistul. Activitatea celebrului artist octogenar este reunita in expozitia “A Year in Normandie”, prezentata in marea galerie a Muzeului Orangerie din 13 octombrie 2021 pana pe 14 februarie 2022, in proximitatea unor lucrari din seria “Nimfele”, de Claude Monet, un pictor apreciat de David Hockney. Iarna,…