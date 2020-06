Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 17 iunie 2020, barbatul de 34 de ani, din comuna Cetatea de Balta și tanarul de 17 ani, din comuna Șona, reținuți la data de 16 iunie de polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, pentru mai multe fapte furt, au fost prezentați Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Parchetul i-a prezentat…

- Ziarul Unirea Barbat de 34 de ani, cercetat in stare de arest preventiv, pentru mai multe furturi din Cetatea de Balta și Șona: Cum s-au petrecut faptele Un barbat de 34 de ani, din comuna Cetatea de Balta va fi cercetat in stare de arest preventiv, pentru mai multe furturi din Cetatea de Balta și Șona.…

- La data de 16 iunie 2020, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei i-au identificat și reținut, pentru o perioada de 24 de ore, pe doi barbați, unul de 34 de ani, din comuna Cetatea de Balta și celalalt de 17 ani, din comuna Șona, care sunt banuiți de savarșirea mai multor infracțiuni de furt calificat.…

- La data de 29 mai 2020, in jurul orei 21.00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- La data de 12 mai 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj, sprijiniți de polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia, l-au identificat și reținut pe un tanar de 26 de ani, din Blaj, care este banuit de savarșirea infracțiunilor de tentativa la furt calificat…

- Trei barbați din județul Galați sunt cercetați de polițiștii din Aiud, pentru inșelaciune. I-au promis unei femei din comuna Lopadea ca o sa-i construiasca un container modular dar dupa ce au primit banii nu și-au mai indeplinit promisiunea. La data de 15 aprilie 2020, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala…

- La data de 06 aprilie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un minor de 17 ani, din Sebeș, care este cercetat pentru furt calificat și tentativa de furt calificat. Tanarul a fost depistat de…

- Un barbat din Blaj, cercetat pentru tentativa de talharie, a fost reținut de polițiști și prezentat in fața magistraților. A fost arestat preventiv dupa ce, beat fiind, ar fi patruns peste doi varstnici și i-ar fi agresat, pentru a obține de la ei banii sau bunurile de valoare. La data de 28 martie…