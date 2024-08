Stiri pe aceeasi tema

- Teodora Stoica susține ca s-a nascut a doua oara dupa ce a invins cea mai crunta boala pe care o poate avea cineva: cancerul. Ultimii șase ani din viața tinerei s-au desfașurat pe un traseu bine stabilit, intre doctor, sport și timpul petrecut cu tatal ei.

- Peste o suta de mii de romani și turiști din strainatate au trait ieri magia primei zile din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2024, unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru și artele spectacolului din lume. Prima zi de festival a fost deschisa de Not…

- La un an de la dispariția in adancurile Atlanticului de Nord a submarinului Titan, a carui implozie a dus la moartea celor cinci persoane aflate la bord, e programata o noua expediție spre epava Titanicului. La bordul submersibilului care va porni in misiune se va urca un miliardar de 74 de ani.

- Un miliardar american lanseaza un nou proiect in valoare de 20 de milioane de dolari, care presupune construcția unui submarin ce ar putea demonstra ca epava Titanicului poate fi explorata in siguranța. Aceasta se intampla la un an de la dezastrul submarinului Titan, in care au fost ucise 5 persoane…

- Jucatorii lui Cadiz au cazut in Segunda Division și erau sa pice cu avionul puțin dupa decolare. Aeronavei Boeing 767 cu care trebuiau sa ajunga la El Salvador i s-a stricat un motor, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgența la Sevilla. „Ne-au trecut prin minte cele mai negre ganduri!”, a marturisit…

- Apar noi informații despre accidentul de elicopter in care și-a pierdut viața președintele Iranului, Ebrahim Raisi, și ministrul de Externe. Unul dintre clericii de rang inalt aflat la bord a mai trait o ora dupa impact, timp in care a incercat sa ia legatura cu Teheranul, transmite BBC.

- „Lumina invie chiar cand e doborata. Cu acest crez ne-am trait veacurile pe pamantul nostru. Am sarbatorit Pastele an de an si am deschis casele pentru lumina chiar si atunci cand Invierea era interzisa, iar bisericile – distruse. Nu ne-am lasat doborati, ne-am pastrat credinta si am trait fiind invatati…

- Presedinta Maia Sandu si-a indemnat conationalii din Republica Moldova sa traiasca Pastele cu bucurie, iubire si speranta ca binele invinge, potrivit news.ro„Lumina invie chiar cand e doborata. Cu acest crez ne-am trait veacurile pe pamantul nostru.