Stiri pe aceeasi tema

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- Cei trei barbați suspectati ca l-au ucis pe omul de afaceri Adrian Kreiner au fost identificati, anunța procurorii din Sibiu. Criminalii sunt din județul Dolj și este foarte posibil sa nu se mai afle in tara. In acest caz a fost audiat un barbat din judetul Timis, care i-a gazduit si le-a oferit transport…

- Anchetatorii i-au identificat pe cei trei autori ai crimei de la Sibiu. Criminalii ar fi din județul Dolj. Pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost reținut. Se ia in calcul ipoteza ca aceștia sa fi parasit țara. Identificarea a fost facuta cu ajutorul probelor ADN ridicate din mai multe locații,…

- Cei trei autori ai crimei de pe strada Moldoveanu din municipiul Sibiu au fost identificati. Este posibil ca aceștia sa fi parasit deja tara, a informat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, prim-procurorul adjunct Mihaela Ruginosu.

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Un barbat retinut in Timisoara a fost dus la audieri in Sibiu in dosarul privind agresiunea asupra omului de afaceri Adrian Kreiner, care a fost batut si jefuit, iar ulterior a murit la spital, au declarat surse judiciare. Fapta – la care ar fi participat trei indivizi – a avut loc in data de 6 noiembrie…

- Lucrurile devin tot mai complicate in cazul asasinarii omului de afaceri din Sibiu/ Detalii importante ies la ivealaTot mai multe indicii conduc la faptul ca uciderea afaceristului din Sibiu nu a fost intamplatoare. Detalii importante ies la iveala in cazul lui Adrian Kreiner, de 50 de ani, a murit…

- Cazul milionarului din Sibiu ucis in bataie de hoți, in propria casa, se complica și mai tare. Noi detalii din ancheta arata ca Adrian Kreiner a fost batut zeci de minute de cei trei barbați cu cagule, inainte ca aceștia sa fuga cu ceasurile de lux ale afaceristului, dar și cu o parte din banii din…