Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk, un antreprenor din industria spatiala si a tehnologiei, a trimis o echipa de ingineri in Thailanda, care vor participa la operatiunile demarate pentru salvarea celor 12 copii si a antrenorul...

- Elon Musk spune ca iși trimite inginerii de la doua dintre companiile sale, SpaceX și Boring Company, pentru a incerca sa ajute la salvarea celor 12 copii și a antrenorului, blocați de aproape doua saptamani intr-o peștera din Thailanda. Musk se ofera sa ajute la pomparea apei afara din peștera și vine…

- Miliardarul american Elon Musk s-a oferit sa ajute autoritațile thailandeze in incercarea de a-i aduce la suprafața pe cei 12 copii și pe antrenorul lor blocați intr-o peștera, scrie Digi24.ro.Trei dintre companiile lui Musk, Boring Co. Space Exploration Co. Și Tesla.

- Echipele de salvare ii cauta pe membrii unei echipe de fotbal de juniori si pe antrenorul lor, despre care se crede ca au ramas blocati in pestera Tham Luang din Thailanda, dupa ce au fost dati disparuti...

- In ziua de 6 februarie 2018, compania SpaceX, detinuta de miliardarul Elon Musk, a facut istorie. Racheta Falcon Heavy, cea mai puternica din lume in acest moment si a doua cea mai puternica din istorie, dupa Saturn V, propulsorul care a ridicat de la sol misiunea Apollo 11, a decolat cu succes.

- In calea planului de colonizare a altor planete din afara Sistemului Solar se afla nenumarate obstacole. Primul dintre ele este ca viitorii colonisti vor trebui sa ajunga in prima faza pe sol extraterestru.

- CEO-ul SpaceX, Elon Musk, considera ca Marte ar putea fi urmatoarea planeta colonizata de oameni. Multiplele sale misiuni de lansare a rachetelor, precum Falcon Heavy, sunt considerate precursoarele unei viitoare misiuni a omenirii catre Planeta...

- Daca suntem chemati sa ne gandim la cei mai cruzi dictatori din istoria omenirii, probabil ca primele imagini care ne vin in minte sunt cele ale lui Hitler si Stalin. Ei bine, sa ne imaginam ca unul dintre cei doi nu ar fi deloc uman, ci o retea de milioane de calculatoare interconectate de pretutindeni…