Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi, dr Florin Rosu, a declarat, miercuri, ca doua persoane sunt suspectate, cu posibilitate ridicata de confirmare, ca au fost infectate cu varianta Omicron a COVID-19, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, unul dintre pacientii…

- Spitalul mobil de la Letcani s-a redeschis in sfarsit. Primii 10 pacienti sunt internati in aceste momente, a anuntat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi. Cinci dintre ei, cu forme medii dar cu necesar de oxigen, au fost transferati de la UPU a Spitalului Clinic "Sfantul Spiridon", a declarat Prof.univ.dr.…

- O tanara de 24 de ani a incercat sa se sinucida inghițind 60 comprimate de Paracetamol fiindca suferea din dragostea. Medicii de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași au reușit sa ii salveze viața fetei. Tanara de 24 de ani a ajuns prima data in Unitatea de Primire a Urgențelor de la Spitalul…