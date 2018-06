Stiri pe aceeasi tema

- Sase candidati, inclusiv o femeie, se afla inscrisi in cursa pentru alegerile prezidentiale de duminica din Turcia si invingatorul va beneficia de puteri sporite ca urmare a unei revizuiri constitutionale adoptate prin referendum in aprilie 2017, scrie miercuri intr-un comentariu AFP. Majoritatea candidatilor…

- Numarul turcilor care au votat in strainatate in cadrul alegerilor prezidentiale si parlamentare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel record de 1,49 milioane, a anuntat miercuri seful Consiliului Electoral Suprem, Sadi Guven, citat de agentia Reuters. Alegerile au loc in Turcia duminica…

- Candidat la alegerile prezidentiale din Turcia de la sfarsitul saptamanii, liderul partidului prokurd, Selahattin Demirtas, a denuntat din inchisoare, la televiziunea de stat, regimul "represiv" al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, candidat la propria succesiune, relateaza AFP.

- Președintele turc și-a dezvaluit profesiunea de credința pentru alegerile parlamentare prezidențiale și anticipate din 24 iunie. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis duminica (6 mai) sa lanseze noi operațiuni militare și sa ridice Turcia la rangul de "putere globala", dezvaluindu-si profesiunea…

- Principalul partid pro-kurd din Turcia a anunțat miercuri ca fostul sau lider, Selahattin Demirtaș, care se afla la inchisoare, va fi candidatul sau la prezidențiale la alegerile anticipate programate pentru 24 iunie, relateaza AFP.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat ca in cazul unei confruntari electorale Klaus Iohannis - Liviu Dragnea la alegerile prezidențiale din 2019, il va vota pe actualul șef al statului pentru ca știe „capacitatea de distrugere” a liderului PSD. Declarația acestuia vine in contextul in care la alegerile…