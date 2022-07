Unul dintre candidatii favoriti la functia de premier al Marii Britanii s-a retras din competitie

Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP.Wallace 52 de ani crescuse in ultimele luni in calitate de cel mai popular membru al guvernului printre membrii Partidului Conservator, depasind o pe sefa diplomatiei Liz Truss, potrivit Conservative Home, datorita modului in care a gestionat ...