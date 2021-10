Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca au fost transferati in Ungaria 26 de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, precizand ca unul dintre ei a decedat. “Am reusit sa transferam in Ungaria 26 de pacienti: 17 la ATI si 9 intr-o forma nu atat de grava, avand nevoie doar de oxigen. Dar…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat luni, intr-o declarație de presa, ca unul din cei 17 pacienți in stare grava care au fost transferați in Ungaria pentru a beneficia de terapie intensiva a decedat. „Am reușit sa transferam in Ungaria 26 de pacienți, 17 la ATI și noua intr-o forma nu atat…

- Pana in prezent, 25 de pacienți au fost transferați spre secțiile ATI din centrele universitare Debrețin și Szeged.Joi, la primul transfer de bolnavi COVID in stare grava, o pacienta din Timișoara a murit, chiar inainte de imbarcarea in avion, iar un pacient din București nu a mai fost transferat, deoarece…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a fentat regulile sanitare anti-Covid la festivalul Untold 2021, organizat la Cluj-Napoca. Politicianul a fost surprins și fotografiat fara masca de protecție la gura, deși era clar ca trebuie sa se protejeze, in condițiile in care acolo erau 100.000 de oameni. Halucinant…

- Ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a declarat ca actualul Guvern poate si va prelungi starea de alerta, insa nu va putea introduce noi restrictii. Mai mult, ministrul de Interne a precizat ca bolnavii COVID-19 din nordul țarii, care nu au locuri in spitale, ar putea fi duși in Ungaria. Țara…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat ca autoritațile au comunicat greșit inițial numarul persoanelor decedate, fiind șapte pacienți care au decedat, nu noua precum au anunțat IGSU și Ministerul Sanatații. Intr-o declarație de presa, Bode a afirmat ca eroarea a venit dupa ce autoritațile au…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca șapte pacienți au murit vineri in incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, nu noua, așa cum au comunicat "greșit" cei de la fața locului. "Ei trebuie sa lamureasca, eu am vrut sa va aduc informația corecta", a spus Bode, care a spus…