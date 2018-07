Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au confirmat ca unul dintre autorii jafului bancii din Baia Mare a fost prins joi, dupa ce au avut loc mai multe perchezitii domiciliare. El a fost retinut pentru 24 de ore si apoi prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.

- Politistii au efectuat joi trei percheziții domiciliare, una la sediul unei societati comerciale si doua la persoane fizice, in județele Bihor și Caraș-Severin. In timpul perchezitiilor a fost identificat si unul dintre barbatii banuiti de comiterea jafului. Potrivit sursei citate, este vorba…

- A fost arestat unul dintre cei doi motocicliști care au jefuit o banca din Baia Mare. La aproximativ o luna și jumatate de la atacul armat care a vizat o filiala a Bancii Transilvania din Baia Mare, unul dintre talhari a fost ridicat din propria locuința, din Oradea. E vorba de un individ in varsta…

- Cei doi autori ai jafului de la o banca din Baia Mare sunt cautați in continuare de catre polițiști in tot județul Maramureș, aceștia descoperind in municipiu un scuter abandonat cu care se presupune ca ar...

- Autorii jafului au intrat in banca purtand casti de motociclist, a declarat joi purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. ”Autorii jafului de miercuri de la o sucursala bancara din Baia Mare sunt cautati in continuare de catre politisti in tot judetul Maramures. A fost gasit pe…

- Cei doi autori ai jafului de la o banca din Baia Mare sunt cautati in continuare de catre politisti in tot judetul Maramures, acestia descoperind in municipiu un scuter abandonat cu care se presupune ca ar fi fugit acestia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Scuterul cu care s-au deplasat cei doi jefuitori ai bancii din Baia Mare a fost gasit de politisti. Deocamdata nu exista informatii despre locul in care a fost gasit. Cel mai probabil, talharii l-au abandonat dupa ce au comis jaful.

