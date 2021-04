Scadere drastica a incidentei la Constanta

Incidenta in municipiul Constanta, pentru ultimele 14 zile, este de 3,58 cazuri la mia de locuitori, in scadere fata de ieri cand a fost raportata incidenta de 3,75 de cazuri la mia de locuitori.La nivelul judetului Constanta, incidenta este de 2,76 cazuri la mia de infectari, in scadere fata de ieri cand a fost 2,85… [citeste mai departe]