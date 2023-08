Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 2,4% din populatia Uniunii Europene nu isi permitea in anul 2022 o conexiune la Internet, ponderea fiind mai mare, de 7,6%, in randul populatiei expuse riscului de saracie, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit Agerpres. In randul statelor membre, Romania si Bulgaria sunt tarile…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in primul trimestru din 2023 la 3,2% din PIB in zona euro si la 3% din PIB in Uniunea Europeana, iar Ungaria si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate vineri de Oficiul European de

- O crestere semnificativa a importurilor de energie in Uniunea Europeana s-a inregistrat intre 2021 si 2022, atat in ceea ce priveste valoarea medie lunara (121%), cat si cantitatea (9%), arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Potrivit celor mai recente date Eurostat, in 2021, aproape 20.000 de persoane din UE au fost victime ale accidentelor rutiere. Ultimele rapoarte arata ca decesele rutiere in Uniunea Europeana au crescut cu 6%, dupa un deceniu de scadere continua. Cele mai mari procente de decese pe șosele se inregistreaza…

- Aproape 30% dintre persoanele angajate cu varsta intre 15 si 74 de ani din Uniunea Europeana au declarat ca in anul 2022 au utilizat dispozitivele digitale in timpul muncii, arata datele Eurostat, potrivit Agerpres.In randul statelor membre, cel mai mare procent de persoane cu varsta intre 15 si…

- Romania a inregistrat un avans semnificativ in ceea ce privește nivelul de trai in anul trecut, conform datelor publicate de Eurostat. Utilizand masura consumului individual efectiv (AIC) pe locuitor, Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana, urcand in ierarhie și depașind țari precum Irlanda,…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Jumatate dintre companiile din UE cu cel putin 10 angajati au organizat anul trecut sedinte la distanta via Internet, dar companiile din Romania sunt undeva la coada acestui clasament, arata datele publicate luni de Eurostat, potrivit Agerpres.