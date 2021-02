Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 din Buzau de ani a fost reținut de polițiști pentru camata. El este acuzat ca a imprumutat diverse persoane cu bani, cu dobanzi uriașe, dupa care a incercat sa iși recureze sumele datorate prin amenințari și acte de violența. Buzoianul, poreclit Paris, a fost reținut in urma unei percheziții…

- Proprietarul unei case din orașul Gerolstein, Germania, a luat un excavator și a daramat parțial locuința. Chiriașul imobilului, cu care omul avea o disputa mai veche, se afla inauntru, informeaza Deutsche Welle."Locatarul se afla in casa, dar din fericire nu a fost ranit", a anunțat, intr-un comunicat…

- O fetița din Huși a cazut de la balconul apartamentului in care se afla in izolare cu mama ei, dupa ce amandoua au fost confirmate cu COVID. Copila, in stare grava, a fost dusa de urgența, cu elicopterul, la Iași. Copila s-a prabușit de la etajul 1, dupa ce s-a urcat pe un scaunel, pe balcon, și s-a…

- O urma de speranta, in prag de sarbatori, pentru o familie greu incercata din Adjud, judetul Vrancea. Fetita femeii de 28 de ani, care a incetat din viata la numai o zi dupa ce a nascut-o, din cauza Covid-19, a fost externata marți din maternitatea din Galati. Naș de botez ii va fi managerul Serviciului…

- Sia și Dan sunt doi caini din rasa ciobanesc belgian care, la sfarșitul lunii trecute, au fost repartizați la Inspectoratul de Poliție Județean Buzau. Au 8 luni și au ajuns in unitatea buzoiana dupa o perioada de predresaj la Centrul Chinologic Sibiu. In prezent, se afla in parteneriat cu polițiștii…

- BAILE HERCULANE – Un apel la 112 informa serviciile de urgenta, in jurul orei 14.15, despre faptul ca o persoana a fost surprinsa sub un copac prabusit in padure, la Baile Herculane. Ulterior, apartinatorii victimei au reusit s-o scoata de sub copac! La fata locului si-au facut aparitia pompierii militari…

- Trei oameni au fost raniți marți seara, intr-un accident in care au fost implicate 7 mașini, produs in timpul unei urmariri care a urmat unui jaf ca-n filme, scrie Agerpres. 650.000 de lei au fost furați și talharii s-au facut nevazuți dupa accident.Doua clanuri din Sintești au fost implicate marți…