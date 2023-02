Unul din trei tineri belgieni suferă de depresie Un sondaj realizat in Belgia de Institutul de Sanatate Publica Sciensano a scos la iveala noi detalii tulburatoare despre criza severa de sanatate mintala care afecteaza in prezent tinerii belgieni. Potrivit studiului, aproximativ unul din trei belgieni (29%) cu varsta sub 30 de ani sufera de depresie, procent aproape dublu comparativ cu rata medie a depresiilor inregistrate in Belgia (17%). Sondajul a constatat ca cei care traiesc singuri sunt semnificativ mai susceptibili la depresie decat cei care traiesc un partener (27% comparativ cu 12%) și ca persoanele cu diploma de liceu (19%) sunt mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

