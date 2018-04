Stiri pe aceeasi tema

- Romania avea, la finalul anului trecut, 30.125 km de drumuri pietruite si de pamant, reprezentand 35% din intreaga retea de drumuri publice la nivel national, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Astfel, INS va trece in subordinea Executivului. "Institutul National de Statistica se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului si in coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridica,…

- Productia agricola vegetala a crescut in 2017, comparativ cu 2016, la cereale, leguminoase pentru boabe, plante uleioase, sfecla de zahar, cartofi si legume, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In cazul fructelor insa, productia a scazut cu peste 25%.…

- Conform unui studiu publicat de Institutul Național de Statistica, numarul pensionarilor înregistrati în România se situa la 5,229 milioane, în T4 din 2017, în crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul…

- Salariile din Romania au crescut cu 165 de lei in decembrie, pana la un caștig salarial mediu net de 2.629 de lei, anunța Institutul National de Statistica (INS). Astfel, potrivit unui comunicat al INS, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6,7%, in principal datorita acordarii…