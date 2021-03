Unul din șase americani este imunizat complet împotriva Covid-19 Centrul american de prevenire si lupta impotriva bolilor (CDC) a anuntat ca pana acum a fost vaccinata complet impotriva coronavirusului 16,7 la suta din populatia adulta. Acest lucru presupune faptul ca unul din sase adulti a primit ambele doze de ser Pfizer, Moderna sau vaccinul Johnson & Johnson. Au primit ambele doze ale vaccinului 40 la suta din totalul adultilor cu varsta de peste 65 de ani. Conform statisticilor CDC, au primit cel putin o doza a vaccinului impotriva coronavirusului peste 75 milioane de persoane, iar dintre acestea aproximativ 40.000.000 au primit si a doua doza. Peste 21… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

