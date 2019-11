Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști din Valcea au fost batuți crunt și lasați fara arme de rudele unor suspecți pe care ii urmareau. Agenții au tras noua focuri de arma, in incercarea de a prinde un șofer care transporta porci ilegal și care a refuzat sa opreasca.

- Suspecții care i-ar fi batut pe cei doi polițiști din Valcea aflați in misiune au fost depistați in Slatina și se afla in custodia Poliției. Unul dintre agenții agresați a fost transferat la un spital din București, unde va fi operat, a declarat Monica Dajbog, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne, a facut declarații la sediul MAI despre cazul polițiștilor agresați in Valcea, in urma unei intervenții."In ceea ce privește cazul celor doi polițiști din Valcea care au fost atacați in timpul unei misiuni, va pot confirma ca cei doi agresori…

- ​Echipa masculina de gimnastica a României a suferit o pierdere importanta înaintea debutului în calificarile de la CM Stuttgart, dupa ce Cristian Bataga a suferit o ruptura de tendon ahilian si va fi supus unei interventii chirurgicale, chiar în orasul german, potrivit News.ro.…

- Alerta in Capitala dupa ce doua femei au fost batute in strada, iar politistii nu exclud sa fi fost atacate de acelasi barbat. Una dintre ele a avut nevoie de ingrijiri medicale. Deocamdata sunt putine indicii, dar politistii incearca sa analizeze mai...

- Gabi Balint, 56 de ani, va fi supus, miercuri, unei noi intervenții minim invazive, pentru montarea unui nou stent la inima, și, daca totul va decurge conform planului, vineri va fi externat, scrie site-ul Digi Sport. Fostul mare fotbalist a suferit un infarct vineri seara, in urma caruia i-au fost…

- Gabi Balint a suferit un infarct în cursul zilei de sâmbata. Fostul mare internațional a fost supus unei operații, la Spitalul Fundeni din Capitala. Starea sa este stabila în prezent, dupa operația de montare a trei stenturi la inima.