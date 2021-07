Unul din pacienții transferați în Germania în urma exploziei de la Petromidia a murit Unul din cei doi pacienți care au fost transferați de urgența in Germania in urma exploziei de la Petromidia a decedat. „Cu adanc regret, va anunțam ca in cursul zilei, unul din cei doi colegi transferați de urgența in Germania, in urma incidentului din cadrul rafinariei Petromidia, și-a pierdut viața.(…) Gandurile și toata susținerea noastra merg catre familia colegului decedat. Al doilea coleg spitalizat in Germania este in acest moment stabil și raspunde la tratament”, anunța KMG International. Starea generala a pacientului a fost una stabila pe tot parcursul internarii, transferului și a tratamentelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

