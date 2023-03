Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, care si-a anuntat candidatura in scrutinul prezidential din 2024, a fost pus sub acuzare de o instanta judiciara din orasul New York intr-un caz privind plati ilegale facute in campania electorala din 2016, anunța Mediafax.Unul dintre avocatii lui Donald Trump…

- Barbatul care in aceasta dimineața și-a atacat fosta soție cu un cuțit și a lasat-o intr-o balta de sange a fost gasit in urma cu puțin timp, spanzurat. Deși barbatul a incercat sa fuga, se pare ca a fost gasit tot in orașul-stațiune unde a comis fapta. In urma cu puțin timp a fost gasit barbatul care…

- Actorul american Jonathan Majors, un star in plina ascensiune la Hollywood, a fost arestat in Manhattan dupa ce a fost acuzat ca a agresat o femeie in varsta de 30 de ani, a anuntat duminica Politia newyorkeza, informeaza AFP si Reuters.Politia americana a precizat intr-un comunicat de presa ca a…

- Larisa Uța și Alin Oprea au divorțat cu scandal in urma cu doi ani. Artistul i-a adus acuzații grave fostei soții, care a preferat sa fie discreta in privina declarațiilor pe tema desparțirii. Acum, Larisa a anunțat ca a caștigat procesul de defaimare cu fostul soț, publicand și dovada pe contul de…

- Sa fie oare desparțirea momentului in showbiz-ul romanesc? O intorsatura de situație o sa ii șocheze pe mulți. Femeia fatala ar fi fost parasita pentru fosta soție. Cum a fost dat de gol manelistul chiar de fosta partenera de viața.

- Ivana Trump, care a murit in iulie anul trecut, dupa ce a cazut pe scara casei ei din Manhattan, și-a imparțit cu grija averea inainte de moarte. Ea a fost foarte atenta la tot ceea ce era de valoare in viața ei: cainele, hainele și proprietațile de mai multe milioane de dolari. Averea Ivanei Trump…

- e, director financiar al Trump Organization, a fost condamnat marți la cinci luni de inchisoare pentru ca a ajutat la proiectarea unei fraude fiscale de amploare la compania imobiliara a fostului președinte, relateaza Reuters . Weisselberg, in varsta de 75 de ani, a fost incarcerat la renumita inchisoare…