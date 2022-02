NSO Group, compania israeliana care a creat spyware-ul Pegasus, nu este si singura care dezvoltat cu succes instrumente de spionaj capabile sa sparga iPhone-uri si aplicatii de comunicare. Recent, s-a aflat de existenta unui startup american, numit Boldend. Fondat in 2017, la San Francisco, acesta pare sa aiba la dispozitie instrumente similare cu cele vandute de NSO Group. Startup-ul a american a avut instrumentele necesare pentru a sparge conturi de WhatsApp cel putin pana in ianuarie 2021, cand WhatsApp a reparat una din vulnerabilitatile speculate. Boldend a operat in secret, cel putin pana…