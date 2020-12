Stiri pe aceeasi tema

- I-a placut atat de mult expoziția in care toleranța este cuvantul cheie incat a vrut sa plece cu o parte din ea. Nu a reușit insa sa plece prea departe cu un banner, expus in Piața Libertații din Timișoara. Polițiștii locali au depistat in seara zilei de 7 decembrie, in jurul orei 17.00, un barbat ...…

- Polițiștii locali au depistat, luni seara, un barbat care a fost observat sustragand un banner de culoare albastra, amplasat in Piața Libertații, la expoziția „Tolerance 2020”. Individul a fost condus la sediul Poliției Locale Timișoara pentru a fi identificat, stabilindu-se ca se numește L.G., are…

- Un episod șocant produs la Buzau a starnit revolta pe facebook, unde au aparut imagini cu un caine caruia mai mulți copii i-au dat foc, minorii amuzandu-se chiar de fapta lor.In imaginile aparute pe facebook se poate observa cum unul dintre copii toarna pe caine un lichid, apoi ii da foc iar animalul…

- Polițiștii din Alba, au facut cercetari in Ocna Mureș, unde au depistat un barbat de 42 de ani, suspect pentru trafic de droguri mare risc. Acesta a fost depistat in timp ce incerca sa vanda 348 de comprimate de MDMA. Barbatul va fi prezentat in fața magistraților Tribunalului Alba. Polițiștii de combatere…

- In ziua de 29 octombrie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Pitesti au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 12.00, o persoana ar fi sustras, din incinta unei farmacii din municipiul Pitesti, produse in valoare de 300 de lei. In urma activitatilor desfasurate,…

- Un mior din comuna Unirea a fost identificat de polițiști ca persoana banuita de comiterea unui furt. Acesta ar fi sustras o bicicleta. Prejudiciul a fost recuperat. Potrivit IPJ Alba, la data de 10 octombrie 2020, polițiștii din Unirea l-au identificat pe un minor de 15 ani, din comuna Unirea, ca și…

- Oamenii din satul Teișoru, comuna Pușcași, au ramas fara apa de duminica, dupa ce persoane necunoscute au furat pompa care alimenteaza comunitatea, scrie Vremea Noua. Hoții au fost nevoiți sa sparga tabloul electric care alimenta pompa și sa o deconecteze de la rețea. Polițiștii fac cercetari pentru…

- La data de 8 septembrie a.c., ora 11.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au depistat in trafic un tanar de 16 ani, din comuna Tamboești, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca minorul nu poseda permis de conducere…